La ex presidenta de la Nación, Cristina Kirchner, y el ex canciller, Héctor Timerman, pidieron que la Cámara Federal de Casación evalúe de manera urgente la apelación presentada contra sus procesamientos por supuesto encubrimiento por el Memorándum con Irán. La abogada de los acusados, Graciana Peñafort, presentó el escrito ante la sala de feria del máximo tribunal penal del país. Si los camaristas Eduardo Riggi y Ángela Ledesma hacen lugar al pedido, deberán revisar los procesamientos dictados por el juez federal Claudio Bonadio el 7 de diciembre. Cristina y Timerman fueron procesados por la Sala II de la Cámara Federal. Los camaristas Martín Irurzun y Eduardo Farah desestimaron el 27 de diciembre la acusación por “traición a la patria” pero mantuvieron la de encubrimiento del atentado a la AMIA. Ahora resta aguardar la decisión de Riggi y de Ledesma en las próximas horas. La ex mandataria y el ex Canciller fueron procesados el mismo día que Bonadio dictó la prisión preventiva para ellos y para Carlos Zannini, Luis D'Elía, Fernando Esteche y Jorge Khalil por un supuesto encubrimiento a los cinco iraníes imputados en el caso AMIA y por el presunto delito de “traición a la patria”. Los últimos cuatros están privados de su libertad de manera preventiva mientras que Timerman fue excarcelado en la feria por razones humanitarias por el juez Sergio Torres; y CFK tiene fueros.