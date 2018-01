El supuesto testaferro del ex vicepresidente Amado Boudou, José María Núñez Carmona, recusó al juez federal Ariel Lijo por supuesta pérdida de imparcialidad y lo acusó de inventar hechos para detenerlo el 3 de noviembre pasado. Núñez Carmona y Boudou habían caído presos por supuestos hechos de lavado de activos en el marco de la causa por enriquecimiento ilícito en la que son investigados. "No sólo ha perdido la imparcialidad en este proceso, sino que ha inventado hechos que no guardan relación alguna con las circunstancias probadas en la causa", argumentó Núñez Carmona sobre el juez. Lijo está de licencia toda la feria judicial de enero, por lo cual el planteo de recusación será tratado en febrero próximo. Si el juez rechaza apartarse del caso, la decisión quedará en manos de la sala II de la Cámara Federal porteña.