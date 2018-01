Excarcelaron a Amado Boudou

El ex vicepresidente de la Nación Amado Boudou será liberado este viernes tras estar poco más de dos meses preso en la cárcel de Ezeiza luego de una decisión de la Sala de feria de la Cámara Federal. Los camaristas Lepoldo Bruglia y Eduardo Farah revocaron la prisión preventiva de Boudou en la causa por las irregularidades en la rendición de viáticos del Ministerio de Economía, en la que el tribunal confirmó su procesamiento y el de otros dos ex funcionarios. El Tribunal, por mayoría, había excarcelado ayer a Boudou y a su socio y amigo José María Nuñez Carmona en la causa por enriquecimiento ilícito y lavado de dinero en la que fueron detenidos el 3 de noviembre pasado. Pero el ex vicepresidente tenía prisión preventiva en la causa de los viáticos que este viernes fue revocada.