a Justicia de Estados Unidos juzgará en Nueva York a uno de los ejecutivos alemanes de Siemens acusados de pagar coimas por US$ 106 millones a los gobiernos de Carlos Menem y Fernando de la Rúa por el contrato para la confección de los documentos de identidad y los pasaportes y mejorar los controles fronterizos. El juicio contra Eberhard Reichert, un alemán de 78 años, comenzará el 16 de julio próximo, en los tribunales federales de Nueva York, luego de que el ex ejecutivo se declaró "no culpable" de los cargos presentados en su contra por el Departamento de Justicia con el apoyo de la Oficina Federal de Investigaciones (FBI). Para acusar a Reichert, la fiscalía federal de Manhattan podrá contar con un testimonio insólito: un ex ejecutivo argentino de Siemens, acusado en la Argentina -donde vive y reafirma su inocencia-, se declaró culpable en Nueva York y podría viajar para declarar en contra del acusado.