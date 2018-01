El presidente francés, Emmanuel Macron, aprovechó su última ronda de prensa para dar a conocer una importante noticia: lanzará una ley destinada a controlar, limitar y castigar la propagación en la red, durante campañas electorales, de noticias falsas de medios extranjeros.

Macron apuntó directamente a medios como el Russia Today y los acusó de intentar desestabilizar su última campaña electoral, durante el mes de mayo, con la difusión de fake news y aclaró que la nueva normativa servirá para “proteger la vida democrática de estas falsas noticias”.

La nueva ley se formalizará en las próximas semanas y se centrará únicamente en periodos electorales y buscará reforzar los controles para evitar los intentos de influir en los resultados.

Asimismo, se le otorga más poder a las las autoridades que regulan el sector audiovisual para evitar que televisiones controladas por Estados extranjeros actúen como elementos desestabilizadores.

Por otra parte, se mete de lleno en la regulación de internet ya que obligará a las plataformas a ser más transparentes respecto a los contenidos patrocinados que estas publican, y que pueden ser un vehículo para la transmisión de noticias falsas. Macron adelantó que se hará pública la identidad de quienes los controlan.

Otro punto novedoso de la nueva reglamentación es que se abre la opción de de denunciar una noticia falsa ante un juez, que eventualmente podría suprimirla, cerrar la cuenta que la propaga e incluso vetar su acceso a Internet.

“En nuestra campaña y en la campaña americana hubo sospechas. Por eso las reglas que deseo poner en la ley en el contexto electoral consisten en dar transparencia a la información y poder actuar rápidamente. A mí no me corresponde decidir de dónde vienen, no soy el juez de estos elementos. Solo quiero que nos dotemos de reglas que permitan detectar estas fake news y neutralizarlas en un contexto electoral”, resaltó el presidente francés.