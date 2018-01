En dos fallos distintos, la Justicia Federal decidió rechazar la habilitación de la feria judicial para tratar dos amparos contra la Ley 27.426 de “Reforma Previsional” que implica una modificación en el índice de actualización de jubilaciones y pensiones y la extensión de la edad jubilatoria.

En dos casos distintos, el juez federal de La Plata, Alberto Recondo, y su par marplatense, Santiago Inchausti, desestimaron los pedidos de una asociación civil y un particular para que se trata en pleno enero la constitucionalidad de la norma.

Recondo rechazó el pedido en el marco del expediente “CECIM y Otro c/ ANSES s/ Amparo Ley 16.986”, en donde recordó que el pedido de habilitación de feria “sólo procede cuando media un riesgo cierto de que una providencia judicial se torne ilusoria o de que se frustre por la demora de alguna diligencia importante para el derecho de las partes”, y remarcó que ese tipo de medidas están restringidas “a supuestos de verdadera y comprobada urgencia y no es suficiente que la cuestión a decidir guarde relación con medidas cautelares”.

En ese contexto, el magistrado de La Plata aseguró que, como la la ley 27.426 “produciría efectos a partir del mes de marzo del corriente año”, no se advertía “que se verían vulnerados en lo inmediato los derechos de quienes promueven la acción”. En los mismos términos, Inchausti sostuvo en la causa “Stradella Carlos Alberto c/ Poder Ejecutivo Nacional s/ amparo” que, a su juicio, el planteo no constituí un asunto que “no admita demora”.