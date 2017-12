La Oficina Anticorrupción le pidió al juez Marcelo Martínez de Giorgi que llame a indagatoria a Carlos Liuzzi, la mano derecha de Carlos Zannini durante doce años, por no poder justificar más de 2,5 millones de dólares en operaciones inmobiliarias que hizo durante su paso por la Casa Rosada. El ex subsecretario de Legal y Técnica debutó en el kirchnerismo con un patrimonio de apenas 190 mil pesos, distribuidos en una casa y un terreno en Pilar, dos departamentos en Capital, un tiempo compartido en Bariloche y dos autos. Por entonces, el dos de Zannini, cobraba apenas 3 mil pesos mensuales. A partir de 2005, su patrimonio no paró de crecer. Llegó a comprar dos departamentos en Puerto Madero, campos en Mendoza y acciones de varias empresas. Se fue de la función pública con más de 9 millones de pesos declarados. Pero el valor real de sus activos se duplicaba en ese momento tomando los precios de mercado de los inmuebles.