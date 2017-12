El magistrado neoyorquino falleció el último domingo a los 87 años, se había jubilado poco después de que se terminara definitivamente el conflicto de más de diez años entre los denominados “Holdouts” o “fondos buitre” y la República Argentina, por el pago de la deuda soberana. En 2011 Griesa falló a favor de la cláusula “pari passu”, declarado que la Argentina debía cancelar la deuda con todos los bonistas que no ingresaron a los dos “canjes” de 2005 y 2010. Ese fallo fue sucesivamente confirmado por la corte de Apelaciones de New York y por la Suprema Corte de Justicia de los Estados Unidos, que no decidió “tomar” el caso y con ello hizo efectivo el “default” del país, por lo menos en lo que hizo al pago de los bonos emitidos bajo la legislación estadounidense. Una de las últimas resoluciones de Griesa, precisamente, fue convalidar los acuerdos suscriptos entre el gobierno de Mauricio Macri y los holdouts para dar fin al litigio.