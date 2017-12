La Cámara de Familia de Mendoza ratificó en la causa “DINAF c/ R.D.L.M.s /Excepción (Control de Legalidad Ley 26.061) la decisión de grado que declaró en situación de adoptabilidad a una menor de siete años que padece de parálisis cerebral; retraso psicomotor y epilepsia.

Los jueces German Ferrer y Estela Politino rechazaron la apelación presentada por los padres de la joven L. convalidando el criterio de la jueza de Primera Instancia, que tuvo en cuenta la discapacidad de la niña y las conductas negligentes de sus progenitores, como así también, el fracaso de los abordajes tendientes a encontrar alternativas familiares a fin de que L. permaneciera dentro de su familia extensa para adoptar la decisión.

Según obra en el expediente, tras la audiencia que mantuvieron los camaristas con la joven y el profesional que la atiende en el hospital, aquellos llegaron a la conclusión de que L. “exige de cuidados permanentes y estricto suministro de la medicación prescripta, sobre todo para evitar las convulsiones, a lo que se suma la necesidad de recibir estimulación psicomotor”.

Además de ello, los magistrados fueron informados de que los dos reintegros anteriores “fracasaron por negligencia de la madre”, debido, entre otras causas, a la falta de higiene, que no la mandaba a la escuela especial y que “el entorno familiar no era bueno y no la estimulaba”. Según revela ese informe, la madre “insiste en el reintegro por una cuestión de culpa, pero hace ya varios años que la niña se encuentra internada y que si bien la mamá la visita de vez en cuando, no ha modificado nada de lo señalado como negativo para posibilitar el reintegro”.

Sumado a ello, la abuela y la tía maternas declararon en la causa y denunciaron “el maltrato que sufría por parte de sus progenitores”, los que “se mostraban absolutamente intolerantes ante cualquier situación que presentaba su hija, castigándola con cachetadas, tirones de pelo y de orejas y con golpes de cinto”. Afirman que no le dispensan los cuidados que necesita sobre todo en relación a la medicación que debe tomar por sus convulsiones y no la mandan a la escuela

Debido a esas circunstancias, los camaristas concluyeron que la niña, “por su situación delicada de salud y las limitaciones que para el ejercicio de su capacidad la misma le impone, tornándola especialmente vulnerable por su dependencia de adultos que la amparen y protejan, se identifica con la posibilidad de encontrar una familia que le brinde los afectos y cuidados que su salud requiere y, de no ser posible, continuar en el micro hospital de DiNAF, donde recibe la atención adecuada”.