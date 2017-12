Lun 04 de marzo de 2013

La Justicia de Salta ordenó a una obra social a que cubra el tratamiento de fertilización un Vitro de una pareja que no podía tener hijos por una patología. El juez señaló que la prohibición de la fecundación in vitro “tiene un impacto desproporcionado en las parejas infértiles que no cuentan con los recursos económicos para practicarla”.