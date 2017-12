El juez federal Julián Ercolini dictó este martes el procesamiento con prisión preventiva de los ex titulares de Oil Combustibles, Cristóbal López y Fabián de Souza, en el marco de la causa en la que se los investiga por defraudación contra la administración pública, por haber desviado dinero destinado al pago de impuestos, y además por no haber dado cumplimiento a diversas medidas cautelares decretadas contra la empresa. También fue procesado el ex titular de la AFIP; Ricardo Echegaray, aunque este último sin prisión preventiva. Ercolini tuvo por probado que Oil Combustibles SA "recibía efectivamente el valor del tributo que debía pagar a la AFIP cada vez que uno de sus clientes abonaba el combustible", pero "no lo pagaba al organismo recaudador en tiempo y forma", cuestión de la que el organismo recaudador estaba enterado.