La Tribunal rechazó un amparo iniciado por un ex prosecretario letrado del Consejo de la Magistratura a quien el órgano no le renovó el contrato. Según el fallo no hubo ilegitimidad en la decisión del Consejo, ya que “una vez terminado el vínculo contractual, no existe impedimento alguno para que la contratante elija libremente al contratado”.

Crédito: Jérôme Dessommes