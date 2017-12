El gobernador de Formosa Gildo Insfrán presentó un escrito y no respondió preguntas en su paso por los tribunales federales de Comodoro Py, donde había sido citado para prestar declaración indagatoria en el marco de la Causa Ciccone. El juez federal Ariel Lijo citó a Insfrán luego de la declaración como "arrepentido" de Alejandro Vandenbroele, titular de The Old Fund, la firma que adquirió el 70% de Ciccone Calcotráfica y que previamente hizo trabajos de consultoría para la reestructuración de la deuda de Formosa con el Estado nacional. El gobernador sólo habló para aportar sus datos personales y recalcó que se presentará todas las veces que sean necesarias.