Convalidan prisión preventiva de Amado Boudou

La Cámara Federal porteña ratificó este viernes el rechazo al pedido de excarcelación formulado por el ex vicepresidente Amado Boudou. Con los votos de los jueces Jorge Luis Ballestero y Leopoldo Bruglia, la Sala I de la Alzada resaltó el "contexto procesal en el que se inscribe la particular situación del imputado" para desestimar la apelación presentada contra la decisión del juez federal Ariel Lijo. El fallo resalta que "resulta necesario atender a la naturaleza particular de los hechos que se investigan, como “actos de corrupción". No obstante, puso de resalto también que "la gravedad que implica la privación de la libertad en una causa penal donde no ha recaído sentencia, al decidir en este sentido se debe extremar la prudencia al disponer esta restricción y aplicar de manera delimitada la normativa que regula el instituto de la prisión preventiva".