La Oficina Anticorrupción (OA) solicitó la elevación a juicio de la ex presidenta Cristina Kirchner por medio centenar de hechos de "administración fraudulenta" y "asociación ilícita" en el marco de la causa que investiga el direccionamiento de la obra pública en Santa Cruz a favor del Grupo Austral. "Las conductas por las que Cristina Elisabet Fernández deberá responder, en calidad de coautora, resultan constitutivas de los delitos de administración infiel agravada por haberse cometido en perjuicio de la administración pública, reiterada en 49 oportunidades", indicó la OA en su escrito. Asimismo, solicitó que De Vido, el detenido ex secretario de Obras Públicas, José López, y el ex titular de Vialidad Nacional Nelson Periotti respondan "como coautores de los delitos de administración infiel agravada por haberse cometido en perjuicio de la administración pública, reiterada en 51 oportunidades".