Con el dictamen favorable de la Comisión de Legislación Penal de la Cámara de Diputados, el proyecto de ley que busca incorporar el acoso callejero al Código Penal como delito contra la integridad sexual está listo para ser debatido en el recinto en las próximas sesiones.

La iniciativa busca tipifica el Acoso Callejero como delito penal y preve multas de hasta $25.000 para quienes cometan la infracción.

Puntualmente, el proyecto quiere "penar con multas de $ 3.000 a $ 15.000 al que realice toda acción con connotación sexual a través de gestos o en forma verbal a otra persona y que se lleve a cabo en lugares públicos (o de acceso público) que afecten la dignidad, libertad, integridad física y psicológica".

En caso que el acoso sea dirigido a personas menores de edad, las multas aumentan de $5.000 a $25.000. Lo recaudado será destinado al Instituto Nacional de las Mujeres para el fortalecimiento de políticas públicas de prevención.

Asimismo, se preve que el condenado realice talleres y/o encuentros de concientización orientados a educar y concientizar a los agresores sobre el acoso sexual callejero, la violencia de género y su impacto en la sociedad, "cuyo plazo de duración no podrá ser menor a los 3 meses".

“La mujer no pide ni desea esta forma de violencia en los espacios públicos. No se discute que le gusta o no la mujer, sino el acto en el que el hombre por si solo y sin respetar los derechos de ellas ejecuta con total liviandad causando degradación, humillación, traumas, trastornos, miedo e intimidación”, expresó Gabriela Burgos, presidenta de la Comisión de Legislación Penal.

En ese sentido, la legisladora añadió: “estas conductas están muy naturalizadas en la sociedad e impiden interpretarlas como una de las tantas formas de violencia que padecemos día a día. Esperamos que pronto logremos concientizar que muchas veces un comentario o un gesto puede significar un verdadero acto de violencia hacia una mujer”.