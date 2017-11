El vicepresidente del Consejo de la Magistratura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Alejandro Fernández, recibió a Diario Judicial en las oficinas del organismo, ubicado en el microcentro porteño. El ex Auditor General y actualmente consejero en representación del estamento de los legisladores afirmó que “se encuentran expectantes” respecto a la transferencia de la Justicia de la órbita de la Nación a la Ciudad y sostuvo que “están preparados” para iniciar el proceso.

¿Qué expectativas tienen respecto al traspaso?

Estamos expectantes con relación a la transferencia. Hoy tenemos los convenios que se firmaron a principio de año entre Ejecutivo Nacional y de la Ciudad, que están aprobados por la Legislatura y que actualmente se encuentran a la espera de su tratamiento en el Congreso de la Nación, divididos en ambas cámaras. Es una decisión compleja porque el tema se encuentra en el Congreso donde están el resto de las provincias, las cuales puedan estar pendientes o dudosas de aprobarnos a nosotros la trasferencia.

¿Tienen prevista alguna medida?

No podemos trabajar de ninguna manera ya que está trabado en el Congreso. Podrá llevar un tiempo más o menos de conformación, pero estamos preparados para el traspaso. Por ejemplo, estamos trabajando en un sistema informático dentro de los fueros que hoy tenemos, en los cuales está abierta la posibilidad de que se sumen más juzgados. Inclusive no tendríamos problema de emprender un concurso para los futuros cargos. También estamos preparados a nivel de recursos, que es algo que nos caracteriza. Los juzgados de la Ciudad están bien organizados y tienen sus recursos, por ejemplo, no falta papel de resma.

Algunas voces críticas plantean la discusión respecto a la constitucionalidad del traspaso…

Creo que es una discusión terminada. Hace poco publicamos una Constitución de la Ciudad comentada con el prólogo del ministro de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, Horacio Rosatti, en el cual destaca que es una discusión terminada. Yo soy un ferviente defensor y batallador de la autonomía plena, que lamentablemente no tenemos. Hoy le reclamamos a las universidades que empiecen a enseñar el Código Procesal de la Ciudad, dado que muchos de esos estudiantes van a trabajar y litigar acá. Nuestros jueces tienen problemas, porque por ejemplo le presentan amparos con la ley nacional. Tampoco se estudia la Constitución local en las facultades de la Ciudad.

¿Cuánto tiempo puede tardar el traspaso de las competencias?

Es muy caprichoso, supongamos que esta semana se aprueban los convenios, pero hasta la mitad del año que viene no podemos darle el okey a la nueva incorporación de la justicia ya que hay cuestiones que te llevan tiempo, como por ejemplo un concurso.

¿El traspaso beneficiaría al vecino?

En relación al tema penal y contravencional nosotros tenemos un sistema procesal penal mejor que el de la Nación. Además hay oralidad manifiesta, lo que agiliza los plazos. También existe absoluta imparcialidad, por ejemplo, hay jueces que directamente no te leen ni el título de la carátula cuando van a presentar las pruebas los fiscales y están los defensores, y el magistrado se despacha en ese momento. También impulsamos todo el tiempo y trabajamos continuamente en el tema de justicia abierta, transparencia y lenguaje claro. El objetivo es acercarnos cada vez más a la ciudadanía. No me voy a poner a juzgar, pero la Justicia nacional no hace eso y sigue con sus cosas muy conservadoras. Me da cierta tristeza que haya voces en contra transferencia, yo no sé cual es la razón o si es porque realmente carecen de conocimientos de lo que pasa en la Justicia de la Ciudad.

Cambiando de tema, ¿Cómo se encuentra el juicio por jurado en la Ciudad?

En cuanto al juicio por jurado lo que hacemos una acción de divulgación y conocimiento, ya que va a terminar siendo una decisión política respecto a cuándo instaurarlo porque está en la Constitución Nacional y replicado en la de la Ciudad. Hace aproximadamente un mes hicimos en la Comuna 13 un simulacro donde se anotaron más de 400 vecinos para ser jurados y la gente se mostró participativa.