El fiscal federal Gerardo Pollicita pedirá la indagatoria del ex CEO de Torneos Alejandro Burzaco, del ex jefe de Gabinete, Aníbal Fernández, y del ex coordinador del Fútbol Para Todos, Pablo Paladino, en una causa derivada del escándalo conocido como FIFAGate, por el delito de defraudación a la administración pública. El listado de indagatorias incluye al ex jefe de Gabinete Juan Manuel Abal Medina, ya procesado en la causa del FPT, y a Gabriel Mariotto, que había precedido en el cargo a Paladino. Pollicita investiga una denuncia de la Procelac que se hizo después del FIFA Gate, y además de las indagatorias pidió la inhibición general de bienes en relación a la totalidad de los imputados y su prohibición de salida del país. La causa se activó en las ultimas horas a raíz de las declaraciones, en sede judicial, de Alejandro Burzaco, que acusó a Paladino y a Jorge Delhon, otro ex funcionario de la Jefatura de Gabinete, de cobrar 4 millones de dólares en coimas.