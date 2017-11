Fracasó el intento de liberar a Boudou por sus defensores

El fiscal federal Jorge Di Lello recomendó al juez federal Ariel Lijo que rechace el planteo de nulidad formulado por la defensa de Amado Boudou contra la detención del ex vicepresidente de la Nación. "Las partes podrán no estar de acuerdo con dichos fundamentos pero para ello existe el remedio procesal pertinente para ejercer sus derechos a revisión de las decisiones que no los favorecen, derecho que se ha materializado en los respectivos incidentes de excarcelación", aseguró el fiscal. Igualmente, Di Lello sugirió también al juez "evaluar la existencia de remedios menos lesivos" a la prisión preventiva de Boudou "para evitar una condena sin sentencia firme". "Observando las constancias de la causa se advirtió que Amado Boudou ha estado a derecho y cumplido con los pasos procesales que el Tribunal le ha impuesto", aseguró en el dictamen.