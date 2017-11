La Cámara Federal de Córdoba tuvo por no presentado un escrito de contestación de agravios porque sólo fue firmado por la abogada patrocinante y no por la parte interesada. “La condición de patrocinante no suple la omisión padecida por quien encabezara la mencionada actuación”, aseguraron los jueces.

