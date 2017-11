¿La feria judicial tiene los días contados?

Guillermo Castello, diputado marplatense del bloque Cambiemos, presentó en la legislatura bonaerense un proyecto para eliminar la feria judicial en la provincia, ya que los judiciales "sólo trabajan 190 días al año, entre feriados, asuetos y recesos".

Además de eliminar el receso, el proyecto presentado por el legislador propone quitar la potestad de la Suprema Corte de Justicia bonaerense para fijar la feria judicial y limitarla a "disponer asuetos judiciales cuando un acontecimiento extraordinario así lo exija".

"Entre feriados, asuetos y recesos, la Justicia sólo trabaja 190 días al año. Lo que proponemos es eliminar las vacaciones colectivas durante las ferias y que el personal tome sus descansos anuales en forma escalonada para no interrumpir el servicio", detalló Castello.

En esa línea, el diputado sostuvo que no se le puede negar a la ciudadanía el servicio de justicia durante tanto tiempo. Añadió que garantizar el acceso a la justicia es una función básica del estado y "un servicio público esencial que debe proveerse de manera permanente e irrestricta a la comunidad".

"La feria judicial conspira directamente contra ello, en cuanto establece que el Poder Judicial tenga dos recesos de un mes y medio al año, uno de un mes en enero y otro de dos semanas en julio, lapso durante el cual no corren los plazos procesales, no se pueden interponer demandas, no se celebran audiencias y no se dictan resoluciones judiciales", sostiene el proyecto de ley.

Efecto contagio

Si bien el proyecto fue presentado en febrero de este año, todavía no fue revisado por la Comisión de Asuntos Constitucionales por lo que Castello, con el apoyo de su partido, decidió reimpulsarlo luego de los anuncios de reformas presentado por Mauricio Macri donde tuvo un fuerte discurso contra el funcionamiento del Poder Judicial.

La semana pasada el presidente cargó de lleno contra el horario de trabajo de los Tribunales, los sueldos de los judiciales y la duración de la feria. No puede ser que el horario de atención de los Juzgados y la Justicia en general sea hasta las 13:30 horas, o que por 45 días esté suspendido el servicio de Justicia”, destacó.

Macri le pidió a la justicia que de el ejemplo, elimine algunas de esas licencias y se replantee “estas interrupciones que no hacen más que demorar causas que tardan años”.

De esa manera, el jefe de Estado reflotó una vieja discusión que data de principio de año cuando el ministro de justicia, German Garavano, habló por primera vez sobre la posibilidad de eliminar la feria judicial, en el marco del plan justicia 2020.