Causa Ciccone: Casación rechazó planteos de Amado Boudou

La Sala IV de la Cámara Federal de Casación Penal, integrada por los jueces Gustavo Hornos, Mariano Hernán Borinsky y Juan Carlos Gemignani, rechazó dos recursos de queja interpuestos por la defensa particular de Amado Boudou, en el marco de la causa Ciccone. Uno de los recursos de queja fue interpuesto contra la decisión del Tribunal Oral en lo Criminal Federal N° 4 que había rechazado la excepción de litispendencia presentada por esa parte; mientras que el otro fue presentado contra la decisión de ese mismo tribunal que no admitió ciertas medidas de prueba solicitadas por la defensa del ex vicepresidente.