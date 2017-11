La Cámara Federal de Casación Penal rechazó las quejas interpuestas por las defensas de la ex presidente Cristina Fernández de Kirchner y el empresario Lázaro Báez, y con ello ratificó los procesamientos dictados por el juez Julián Ercolini por el delito de asociación ilícita en concurso real con el de administración fraudulenta agravada por haberse cometido en perjuicio de la administración pública, en el marco en el que se investiga presuntas maniobras fraudulentas para beneficiar con las obras viales de la provincia de Santa Cruz al Grupo Austral, propiedad de Baez. La Sala IV del Cuerpo, compuesta por los magistrados Mariano Borinsky y Gustavo Hornos, consideró que los planteos de arbitrariedad formulados por los imputados no lograban habilitar la via casatoria, ya que no se demostró en esa instancia "el perjuicio actual y concreto" que el procesamiento conlleva "y que no encontrará reparación en futuras etapas".