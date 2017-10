El ex vicepresidente Amado Boudou insistió con que no conoce al monotributista Alejandro Vandenbroele, acusado de ser su testaferro, y apuntó al banquero Raúl Moneta sobre la ruta del dinero en la causa Ciccone. "Es fundamental que podamos dirimir de quién era la plata que fluyó" para comprar Ciccone, sostuvo el ex vicepresidente, al quejarse de la causa "diseccionada" por la que está siendo sometido a juicio oral. Según afirmó, "es muy difícil decir yo no estoy cuando las pruebas son dichos y no movimientos de fondos. Es muy difícil que no lo conozco a Vandenbroele y poder probarlo cien por cien. Uno esperaría que aparezca la foto o el video mío con él, algo que decían que estaba y nunca apareció".