Indagaron a Cristina Kirchner por el memorándum con Irán

La ex presidente Cristina Kirchner se presentó a indagatoria ante el juez Bonadio por el memorándum con Irán. En la causa se investiga la denuncia del fiscal Alberto Nisman, según la cual habría existido un plan delictivo llevado adelante por funcionarios nacionales de alto rango para permitir a los imputados iraníes eludir la investigación y sustraerse a la acción de la Justicia en la causa tramitada por el atentado a la AMIA. La ex mandataria no accedió a responder preguntas y presentó un escrito de 17 páginas en el que explicó que el acuerdo con los iraníes buscaba la "resolución pacífica" de la controversia en torno al atentado.