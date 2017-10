Comenzó el juicio oral contra Fariña y apuntó a Echegaray

El ex financista mediático Leonardo Fariña acusó al ex titular de la AFIP Ricardo Echegaray de haber "encubierto" durante el anterior Gobierno supuestas operaciones ilegales del detenido empresario kirchnerista Lázaro Báez. Al prestar declaración indagatoria en el juicio oral al que es sometido por un Tribunal en lo Penal Económico por presuntas irregularidades en la compra y venta de un campo en Mendoza, Fariña sostuvo que durante la gestión anterior "el denominador común fue la exclusión de Lázaro Báez" de las investigaciones por operaciones ilegales. El financista aceptó declarar pero anticipó que no respondería, por ahora, preguntas del Tribunal y las partes, aunque deslizó que podría hacerlo una vez que avance el debate.