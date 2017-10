Nueva orden de detención y desafuero para De Vido

El juez federal Claudio Bonadio procesó y ordenó detener al ex ministro de Planificación Julio De Vido y a su ex segundo, Roberto Baratta, por irregularidades en la compra de gas licuado. A De Vido se le suma otro pedido de desafuero, mientras que Baratta será detenido en las próximas horas. Además, el magistrado ordenó trabar un embargo por 1.000 millones de pesos a cada uno en un fallo donde también procesó a Daniel Cameron y al ex ministro menemista de Obras Públicas Roberto Dromi (quien asesoró al gobierno de Cristina Fernández), entre otros.