El ex canciller kirchnerista Héctor Timerman concurrió a tribunales y presentó un escrito ante el juez Claudio Bonadio, quien lo citó a indagatoria en la causa por el supuesto encubrimiento de los iraníes acusados de la autoría intelectual del atentado terrorista a la sede de la AMIA, ocurrido en 1994. El ex funcionario no respondió preguntas y afirmó que "el memorándum con Irán fue respaldado por Nisman". Timerman también deberá declarar como imputado de supuesta "traición a la patria" por la firma del memorándum de entendimiento con Irán, en 2013.