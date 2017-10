Vie 06 de enero de 2017

La Justicia rechazó un planteo de la Caja de la Seguridad Social de Escribanos de Buenos Aires, que buscaba no ser obligada a cubrir la internación de una jubilada bajo el argumento de que no estaba obligada por no ser una obra social. El Tribunal priorizó ante ello "los derechos del discapacitado”.