La Corte Suprema de Justicia revocó un fallo que protegía contra la detención a dos ex jueces mendocinos condenados a prisión perpetua por delitos de lesa humanidad cometidos durante la última dictadura. El máximo tribunal, con las firmas de los jueces Ricardo Lorenzetti, Elena Highton de Nolasco y Juan Carlos Maqueda, ordenó revisar si los ex magistrados (tres en realidad, pero uno murió) deben ser detenidos de inmediato. Se trata de los ex jueces mendocinos Guillermo Max Petra Recabarren y Rolando Evaristo Carrizo, a quienes además se agregaba Luis Francisco Miret, fallecido el mes pasado. Los tres fueron condenados por delitos de lesa humanidad a perpetua a mediados de año, pero gozaban desde antes de una decisión judicial de no detenerlos pese a un pedido en contrario de la fiscalía. El fallo de la Corte, que revocó aquella decisión, dispone que un tribunal local revise si los ex magistrados deben o no ir a prisión, a la espera de que el fallo quede firme.