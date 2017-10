El ex ministro de Planificación Federal Julio De Vido se negó a declarar en el juicio oral por la tragedia de Once. "Por asesoramiento de mis defensores por el momento no voy a declarar y me reservo el derecho de hacerlo más adelante", le dijo De Vido, desde el banquillo de los acusados, al Tribunal Oral Federal 4. Los magistrados no hicieron lugar a las nulidades que plantearon las defensas de De Vido y de Gustavo Simeonoff, ex titular de la Unidad de Renegociación y Análisis de Contratos de Servicios Públicos (Uniren). Los magistrados señalaron que todo lo planteado ya había sido resuelto en instancias anteriores en las que se rechazó.