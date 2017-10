Piden indagatoria a Boudou por falsificación de viáticos

El juez federal Ariel Lijo citó a indagatoria para el próximo 30 de octubre al ex vicepresidente Amado Boudou en una causa por la falsificación de facturas en la rendición de viáticos. El ex vicepresidente comenzó a ser juzgado el martes por la causa Ciccone, que llevó adelante también el juez Lijo, quien además debe resolver el expediente por enriquecimiento ilícito en el que está investigado el ex ministro de Economía y su entorno. Ahora, Lijo decidió llamar a declarar a Boudou para el próximo 30 de octubre, junto a otros dos imputados, Héctor "Cachi" Romano y Guido Forcieri, el ex funcionario de Economía que también está en el banquillo en la causa Ciccone.