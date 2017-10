Jue 11 de diciembre de 2014

La Corte Suprema resolvió que el ex juez federal Roberto Marquevich no puede ser beneficiario de una jubilación de privilegio, ya que fue destituido mediante juicio político. El Máximo Tribunal sostuvo que "sería absurdo pensar que el magistrado destituido debería seguir cobrando el sueldo por la función que ya no cumple, o que dispondría de su despacho o de otros elementos que fueron proveídos para el desempeño del cargo".