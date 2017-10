Ante el Tribunal Oral en lo Criminal Federal N° 4 de la Capital, comenzó el juicio oral y público contra Julio De Vido y Jorge Gustavo Simeonoff por los delitos de descarrilamiento de un tren agravado por resultar personas fallecidas y lesionadas y por defraudación contra la administración pública, en el marco de la causa por la Tragedia de Once. El ex ministro de Planificación Federal y actual diputado nacional enfrenta el primer juicio oral y está acusado de delitos que pueden ser castigados hasta con 11 años de prisión. La fiscalía considera que el ex funcionario tendría que haber controlado las concesiones de Trenes de Buenos Aires (TBA) y que esa negligencia ocasionó la muerte a 52 personas, y heridas a más de 700 pasajeros.