La Cámara Federal ordenó a Víctor Bustos Fierro, magistrado del juzgado Federal N° 1 de Córdoba, a devolverle la ciudadanía argentina, o "iniciar un nuevo trámite", al hombre de origen chino Wei Jía, quien quedó en condición de apátrida por una maniobra delictiva cometida por la propia secretaria del juez, Olga Liliana Borneo Santillán, que en su momento fue condenada por este hecho a pagar una pena y una multa económica.



Todo comenzó en Córdoba cuando corría el año 2006 y Wei, al igual que otras decenas de personas de origen chino, renunciaron a la ciudadanía de su país, donde no se permite la doble nacionalidad, para poder obtener la argentina. Pero luego de 10 años, se detectó que eso era irregular y se las quitaron.

Hoy, esos ciudadanos no son ni chinos ni argentinos, siendo considerados apátridas. De hecho, Wei tuvo varios problemas judiciales hasta que se comprobó su inocencia en la irregularidad del trámite. Hasta llegó a ser detenido y debió pagar una fianza de 100 mil pesos.



En representación de Wei, la abogada Déborah Huczek interpuso una petición solicitándole al Juez Bustos Fierro que dejara sin efecto la anulación de la carta de ciudadanía dispuesta en su perjuicio, en virtud de que Wei había sido víctima de la maniobra de la empleada judicial y que además por ley le correspondía acceder a la condición de ciudadano argentino, sobre todo teniendo en cuenta la situación de apátrida en la que se lo había colocado a causa de esta anulación.



En respuesta a esta petición, Bustos Fierro se declaró incompetente, porque eso había sido dispuesto por el Tribunal Oral Federal 1 y no por el propio magistrado.



Ante esta situación, Huczek apeló la resolución bajo los siguientes argumentos: “Que la anulación se hizo por fraude cometido por una funcionaria pública en su perjuicio; que jamás se lo había citado a él para brindar su versión, violándose la garantía de defensa en juicio; Que además se había decretado en esa causa penal que Wei era inocente y no había participado en la maniobra; Que no tuvieron en cuenta las consecuencias de resolver en la manera que se hizo, dejándolo en situación de apátrida, ya que él había renunciado a la ciudadanía china para acceder a la argentina; Que tampoco se tuvo en cuenta el arraigo, los más de diez años de residencia en el país y que es padre de un niño argentino; y que era Bustos Fierro quien debía resolver la petición, pues es quien había otorgado la ciudadanía. Resolver lo contrario es una violación a la garantía del juez natural”, argumentó la jurista en su apelación.



Finalmente, la Cámara dio la razón a la jurista y resolvió que “Wei ha recobrado su calidad de extranjero en virtud de que su carta de ciudadanía había sido anulada; que el juzgado Federal 1 (a cargo del Juez Bustos Fierros) es el competente para resolver si se ratifica y rehabilita la ciudadanía o si debe iniciar un trámite nuevo; Que ellos entienden que debe rehabilitarse ese derecho; Que negarse a resolver implica una afectación al derecho a la tutela judicial efectiva; y que el juez debe expedirse concretamente respecto a la petición teniendo especialmente en cuenta la situación de apátrida en la que quedó”.

Actualmente Wei está esperando se resuelva favorablemente esta cuestión, en virtud del desamparo que padece desde entonces.