El ex legislador radical Leopoldo Moreau, hoy afín al kirchnerismo, denunció ante la Justicia que el Gobierno y la Gendarmería celebraron un pacto para afirmar que el ex fiscal Alberto Nisman fue asesinado a cambio de protección en el caso de Santiago Maldonado. Moreau declaró como testigo, y presentándose como "periodista profesional", ante el fiscal Eduardo Taiano, en la causa en la que se investiga la muerte de Alberto Nisman, hallado muerto de un disparo en la cabeza el 18 de enero de 2015 en su departamento de la torre Le Parc, en el barrio porteño de Puerto Madero. En esa instancia, el ex legislador de la UCR explicó que a partir de una publicación periodística que el 28 de mayo pasado anunció que Gendarmería concluiría que Nisman fue asesinado, inició una investigación en cuyo marco obtuvo información de "fuentes" que rehusó identificar. De esa manera, supo que el viceministro de Seguridad, "Pablo Noceti se comunicó en dos oportunidades con el director general de Gendarmería, comandante (Gerardo) Otero, para manifestarle su interés en el nombre del Gobierno nacional en el sentido de que los peritajes que se le habían adjudicado a la Gendarmería finalmente dieran como resultado la hipótesis del asesinato de Nisman".