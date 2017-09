El juez federal Claudio Bonadio allanó la sede central del Banco Galicia en busca de información sobre los movimientos financieros en las cuentas de Máximo Kirchner, hijo de la ex presidenta Cristina Fernández y diputado nacional procesado en la causa "Los Sauces" junto a su madre, entre otros. Bonadio ordenó el allanamiento a la sede bancaria ubicada en la calle Perón al 400, en el microcentro porteño, apenas a metros de donde se abrieron las cajas de seguridad de su hermana Florencia, a quien le secuestraron casi seis millones de dólares. El juez dispuso el procedimiento en busca de información oficial sobre la cantidad de cuentas bancarias y plazos fijos que tiene el líder de la agrupación kirchnerista "La Cámpora" y el detalle de operaciones de compra de divisas. También quiere saber si existen alertas de Reportes de Operaciones Sospechosas (ROS). La sospecha del magistrado se basa en un informe de la AFIP sobre los movimientos bancarios del hijo de la ex presidenta que no coincidiría con la información que había en el expediente.