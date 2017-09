Procesaron a Martín Báez por fraude al Estado

El juez federal Julián Ercolini procesó esta tarde a Martín Báez, el hijo del detenido Lázaro Báez, ex funcionarios de la Dirección de Vialidad y empresarios, por el delito defraudación al Estado. El juez, además, ordenó embargos por $2.500 millones sobre los bienes de cada uno en el marco de la causa en la que se investiga el direccionamiento de obras públicas viales al grupo Austral. Se trata del segundo fallo en esta investigación, donde la ex presidenta Cristina Fernández fue procesada como jefa de una asociación ilícita, junto al ex ministro de Planificación Julio De Vido, el ex secretario de Obras Públicas José López y el propio Lázaro Báez, entre otros.