Lo resolvió este martes la Sala I de la Cámara Federal porteña, con votos de los jueces Jorge Luis Ballestero y Leopoldo Bruglia. El tribunal confirmó así la decisión del juez federal Julián Ercolini dispuesta a fines de 2016, en el marco de la causa Hotesur,

en donde se investigan "presuntos retornos de la ex familia presidencial, los que provendrían en los fondos obtenidos ilícitamente a

costa del erario público”. El juez Bruglia, al ratificar la inhibición ordenada, recordó que el propio Ercolini ya dispuso por estos hechos, citar a ambos hermanos -y también a su madre la ex presidente Cristina Fernández de Kirchner, a prestar declaración indagatoria. Ballestero, por su parte, defendió la decisión de trabar la inhibición antes de citar a ambos en los términos del artículo 294 del Código Procesal Penal. "Constituye un elemento novedoso que no debe ser pasado por alto en el marco de esta incidencia,por cuanto refleja que el Juez ha arribado a un grado de sospecha suficiente con respecto a la hipótesis criminal sobre la que se asienta la medida de seguridad pecuniaria objeto de recurso", remarcó.