Causa AMIA: piden indagatoria de CFK

El fiscal federal Gerardo Pollicita requirió hoy que la ex presidenta Cristina Fernández sea llamada a declaración indagatoria y que se disponga la inhibición de sus bienes, el retiro del pasaporte y la prohibición para salir del país, por el supuesto encubrimiento a Irán en la causa del atentado terrorista a la AMIA. La solicitud del titular de la fiscalía federal 11 fue hecha al juez federal Claudio Bonadio, en el marco de la causa iniciada por la denuncia del fiscal antiterrorista Alberto Nisman, el 14 de enero de 2015, días antes de morir de un tiro en la cabeza, en circunstancias aún no aclaradas. El dictamen de Pollicita alcanzó también, con el mismo complemento de inhibición de bienes, retiro de pasaportes y prohibición de viajar al exterior, al ex canciller Héctor Timerman; su ex vice Eduardo Zuain; su ex directora legal Susana Cerutti; y los ex consejeros Luciano Tanto Clement y Holger Martinsen.