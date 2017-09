La Cámara Federal porteña ordenó que se llame a indagatoria al ex ministro de Planificación y actual diputado kirchnerista Julio De Vido por el pago de sobreprecios en la reactivación de la mina de Río Turbio, tras amonestar la "arbitrariedad" del juez Luis Rodríguez al denegar la citación, el desafuero y la detención del ex funcionario. En una votación dividida, la Cámara rechazó además las exenciones de prisión bajo palabra que había concedido Rodríguez a varios de los imputados, entre ellos Roberto Baratta, ex subsecretario de Coordinación y Control de Gestión del ex Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios, informaron fuentes judiciales. Se trata de la causa que disparó la discusión sobre la situación judicial de De Vido, cuando el fiscal Carlos Stornelli pidió el 4 de julio pasado la indagatoria y detención de 23 personas, encabezadas por De Vido, su segundo Baratta; el ex secretario de Minería Jorge Mayoral y directivos de YCRT por haber malversado casi 265 millones de pesos que debían destinarse la reactivación de la mina de carbón de Río Turbio.