El empresario Mariano Martínez Rojas, prófugo de la Justicia y quien se propone como "arrepentido" en causas por corrupción durante el kirchnerismo, sumó hoy un nuevo pedido de captura internacional, esta vez por una presunta estafa en la compra de relojes Rolex que pagó con un cheque sin fondos. Martínez Rojas está imputado por "amenazas coactivas" reiteradas contra un comerciante y su pareja, a quienes adquirió los relojes pero no los pagó, y ante el reclamo reiterado reaccionó con amenazas. La fiscal Cristina Caamaño le pidió a la jueza en lo penal Karina Zucconi que elevara la causa a juicio oral y, atento a que Martínez Rojas no está en el país y no pidió autorización para ausentarse, ordene su captura nacional e internacional. El empresario, quien se propone como "arrepentido" de operaciones de lavado de dinero por unos dos mil millones de dólares, pagó los relojes por un monto total de 383 mil pesos con un cheque sin fondos. "Las pruebas reunidas evidencian que el imputado cuenta con medios suficientes como para eludir exitosamente el accionar de la Justicia en caso de así quererlo, como también cuenta con medios suficientes para seguir presionando a los principales testigos de estos hechos (los propios damnificados), lo que podría poner en peligro el éxito de esta investigación", sostuvo la fiscal.