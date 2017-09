SEDECON vs. C. P., L. A. EN EXPEDIENTE Nº 30231-148218/13 DE LA SECRETARÍA DE DEFENSA DEL CONSUMIDOR POR RECURSO DE APELACION DIRECTA (SEDECON vs. C. P., L. A. EN EXPE %09DIENTE Nº 30231-148218 DE LA SEC %09RETARÍA DE DEFENSA DEL CONSUMIDO %09R POR RECURSO DE APELACION DIREC %09TA - _EXP - 553799 .pdf)