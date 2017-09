La hija del ex presidente Carlos Menem, Zulema Menem, fue sobreseída en una causa por presuntas amenazas contra un ex gerente de la concesionaria de autos que posee en el barrio porteño de Núñez. De este modo, la Cámara del Crimen confirmó el sobreseimiento dictado en primera instancia, en el marco de una denuncia impulsada por el ex gerente de la agencia de autos a raíz de una discusión por cuestiones laborales. Según consta en la causa, Zulema reprochó al ex gerente la faltante de automóviles y presuntas inconsistencias en la contabilidad del emprendimiento comercial. En este escenario, el trabajador denunció que Menem lo amenazó y le dijo: “Haceme aparecer los autos porque te mato, por mucho menos mato”. Sin embargo, la investigación no permitió corroborar la denuncia y el tribunal consideró que “los agravios fueron adecuadamente rebatidos por la defensa y no son suficientes para desvirtuar los fundamentos de la resolución recurrida, por lo que corresponde confirmarla”.