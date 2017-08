Los representantes del Ministerio Público Fiscal Stella Maris Scandura y Juan Manuel Gaset interpusieron un recurso de casación contra la sentencia del Tribunal Oral Federal N°1 de la Capital Federal que sobreseyó al ex vicepresidente de la Nación Amado Boudou, su ex pareja Agustina Seguín y al gestor Andrés Soto, al declarar extinguida por prescripción la acción penal por el delito de falsedad ideológica en la transferencia de un auto de propiedad del ex funcionario. De este modo, la fiscalía solicitó que se tenga por presentado el recurso para que la Cámara Federal de Casación Penal “declare la nulidad de la resolución" por “violación del deber de fundamentación”. "El fallo que atacamos se fundamenta en cursos hipotéticos, argumentos imaginarios, elementos que nunca fueron habidos y hechos que solamente ocurrieron en el relato de los propios imputados", señaló.