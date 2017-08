La Suprema Corte de Justicia bonaerense pidió a la Procuración de la provincia que evalúe el accionar de Jorge Paolini, el fiscal platense que investigó al ex gobernador, Daniel Scioli, en la causa por enriquecimiento ilícito en la que fue sobreseído, y determine si existió algún delito de “acción pública”. El Máximo Tribunal provincial rechazó un recurso de queja interpuesto por el apoderado del partido "Es Posible Buenos Aires", Marcelo Peña, contra la decisión de Casación de no hacer lugar al planteo de nulidad del sobreseimiento de Scioli. Sin embargo, la Corte en su fallo remitió el expediente a la Procuración bonaerense para que “por donde corresponda, se lleven a cabo las diligencias necesarias para determinar la existencia o no de algún delito de acción pública” en la investigación, a cargo del fiscal platense de Delitos Complejos, Jorge Paolini. La causa por enriquecimiento ilícito de Scioli se inició el 24 de abril 2015, tras una denuncia de Rafael Velischek, patrocinada por Marcelo Peña, pero tras la instrucción, a cargo de Paolini, en septiembre de ese año el juez de Garantías, Pablo Raele, sobreseyó al ex mandatario.