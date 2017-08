La ex Procuradora del Tesoro de la Nación, Angelina Abbona, deberá afrontar un juicio oral por "peculado de servicios", por emitir un dictamen en defensa de la ex presidenta Cristina Fernández en el marco de la denuncia del fiscal Alberto Nisman por encubrimiento a Irán, según determinó hoy el juez federal Sergio Torres. Torres decidió elevar a juicio el expediente donde están procesados Abbona -cuyo cargo era la jefatura de los abogados del Estado- y los ex subprocuradores Horacio Diez y Javier Pargament Mariasch, considerados partícipes necesarios de la maniobra. En mayo, el fiscal federal Ramiro González había pedido la elevación del caso a juicio oral por entender que se malversaron recursos del Estado para hacer una defensa de la ex mandataria ante la Justicia. Esta causa comenzó el 24 de febrero de 2015 por la denuncia del fiscal Germán Moldes, quien señaló a Abbona por haber usado los recursos del Estado para hacer una presentación en la que a su criterio buscó desacreditar la denuncia de Nisman, sin que, al parecer, nadie hubiera reclamado oficialmente su intervención.