El juez federal Julián Ercolini elevó hoy a juicio oral la causa contra el ex ministro Julio De Vido por la compra de trenes a España y Ecuador, en la que está preso el ex secretario de Transporte, Ricardo Jaime. Se trata del segundo juicio que deberá enfrentar De Vido, ya que el próximo 27 de setiembre estará en los tribunales por su responsabilidad en la tragedia de Once. En este caso, De Vido está procesado por administración fraudulenta agravada por haber sido cometida en perjuicio de una administración pública.