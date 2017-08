El Tribunal Oral Federal N° 4 rechazó una serie de planteos interpuestos por la defensa de Julio De Vido, en el marco de la causa por la tragedia de Once, en la que murieron 51 pasajeros. La defensa cuestionó la decisión que no había hecho lugar a un pedido de suspensión del trámite de la causa. El ex ministro de Planificación y actual diputado nacional se sentará en el banquillo de los acusados el 27 de septiembre para responder por los delitos de estrago culposo y administración fraudulenta. Esta semana, la Corte Suprema rechazó dos recursos de la defensa contra la resolución que dispuso su procesamiento y la validez del auto de elevación a juicio.