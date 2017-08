El fiscal federal Ramiro González requirió que el ex vicepresidente Amado Boudou vaya a juicio oral por la compra directa, sin licitación pública, en 2009, de 19 autos de alta gama a una concesionaria de su conocimiento personal. El funcionario del Ministerio Público solicitó al juez federal Sergio Torres que disponga el cierre de la instrucción del expediente y resuelva su elevación a la etapa de debate en audiencias orales y públicas. El fiscal planteó que Boudou tendría un vínculo personal con el dueño de la concesionaria de autos, Guido Guidi, ya que en su despacho había una fotografía de ambos, y por eso supuestamente incumplió la exigencia de llamar a licitación pública y direccionó la adquisición de los coches. Boudou está procesado en esta causa, por el supuesto delito de "administración fraudulenta agravada por haber sido cometida en perjuicio" del Estado "en concurso ideal con el delito de uso de documento público falso". Junto a él también se encuentran encausados el ex titular de la Sindicatura General de la Nación Daniel Reposo -fracasado candidato kirchnerista a Procurador General de la Nación-; Alvaro Palencia Reffino, ex director de Asuntos Administrativos de Economía; el ex secretario Legal y Administrativo de Economía, Benigno Vélez; y los empresarios de la concesionaria, Fernando y Guido Guidi.